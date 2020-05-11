Россия обогнала Италию и заняла третье место по количеству зараженных

В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070, пишет ТАСС.
Второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — США, где почти 1,4 млн инфицированных.
В России за все время эпидемии от коронавируса скончались 2009 пациентов, 39801 человек выздоровел.
Напомним, что за минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 38 новых случаев заболевания, скончался четвертый пациент с COVID-19 — это была женщина 1951 года рождения.
Она находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии на аппарате ИВЛ.