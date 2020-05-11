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11 мая
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Здоровье

Россия обогнала Италию и заняла третье место по количеству зараженных

Россия обошла Италию и Великобританию и поднялась на третье место по количеству пациентов, инфицированных коронавирусом. На 11 мая это цифра выросла до 221 344 человек.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070, пишет ТАСС.

Второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — США, где почти 1,4 млн инфицированных.

В России за все время эпидемии от коронавируса скончались 2009 пациентов, 39801 человек выздоровел.

Напомним, что за минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 38 новых случаев заболевания, скончался четвертый пациент с COVID-19 — это была женщина 1951 года рождения.

Она находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии на аппарате ИВЛ.

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