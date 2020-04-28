Россия «растянула» пик эпидемии и обогнала Китай по количеству зараженных Covid-19

«Россия следует по другому пути. Введя довольно мягкие карантинные меры и „растянув“ пик эпидемии, страна стремительно наращивает количество коек», — цитируют «Известия» Лукашева.

По словам вирусолога, в России предпринимаются необходимые меры, чтобы уберечь старшее поколение, допустив образование иммунной прослойки среди людей среднего и младшего возраста.

Профессор утверждает — Китай ввел жесткие меры 23 января, когда было зарегистрировано всего 600 заболевших.

Другой вирусолог — руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков — считает, что в КНР продемонстрировали «очень крутую» реакцию на COVID-19.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ. vk.com/mil

«Если бы я принимал политическое решение, я пошел бы по пути раннего закрытия границ с локализацией инфекции в отдельном квартале или городе», — заявил Волчков.

При этом он отметил, что теперь Китай оказался в «закрытом положении», пишет ura.ru. По мнению вирусолога, для того, чтобы снова открыться миру, КНР придется как можно быстрее разработать вакцину и провести иммунизацию.