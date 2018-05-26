Россиян начнут прививать от ветрянки и ротовируса в обязательном порядке

По словам Скворцовой, на национальный уровень могут вынести вакцинацию от менингококковой инфекции. Сейчас от нее прививают только в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты РФ.

Коллегу поддержал Александр Румянцев, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева. Он отметил, дети раннего возраста, первого года жизни погибают от менингококковой инфекции, заболевают в период вспышки вирусных заболеваний гриппа. Профилактика очень простая — нужна вакцина.

Румянцев также считает целесообразным прививать россиян от ветрянки и ротовируса, а еще следует добавить в календарь прививки от гепатита А: "Я об этом специально говорю, потому что это для нашей страны является важной позицией. Контроль этого позволит улучшить здоровье детей и подростков", — заключил Румянцев.



