Россиян начнут прививать от ветрянки и ротовируса в обязательном порядке

В 2020 году в России календарь прививок точно расширится на две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, пишет РИА-Новости со ссылкой на доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой на Петербургском международном экономическом форуме. Также эксперт поделилась планами работы с другими вирусами, от которых также можно защищаться прививками.
По словам Скворцовой, на национальный уровень могут вынести вакцинацию от менингококковой инфекции. Сейчас от нее прививают только в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты РФ.
Коллегу поддержал Александр Румянцев, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева. Он отметил, дети раннего возраста, первого года жизни погибают от менингококковой инфекции, заболевают в период вспышки вирусных заболеваний гриппа. Профилактика очень простая — нужна вакцина.
Румянцев также считает целесообразным прививать россиян от ветрянки и ротовируса, а еще следует добавить в календарь прививки от гепатита А: "Я об этом специально говорю, потому что это для нашей страны является важной позицией. Контроль этого позволит улучшить здоровье детей и подростков", — заключил Румянцев.
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