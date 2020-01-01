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Здоровье

Россиян предупредили о неизвестном заболевании в Поднебесной

Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае. Необходимо учитывать это при планировании поездок.

Китай.
Китай.
CC BY-SA 2.0, part from original.

Ранее комитет здравоохранения китайского города Ухань опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию, сообщает РИА Новости.

С начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по данной ситуации отсутствуют, пишет bfm.ru.

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