Россиян предупредили о неизвестном заболевании в Поднебесной

Ранее комитет здравоохранения китайского города Ухань опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию, сообщает РИА Новости.
С начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
Официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по данной ситуации отсутствуют, пишет bfm.ru.