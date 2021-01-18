Россиян предупредили об угрозе смертельно опасного грибка на фоне ковида

Борьба с коронавирусом может вызвать массовые вспышки устойчивого к лекарствам грибка Candida auris, пишут « Известия »

Грибок Candida auris способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев может привести к гибели пациентов в реанимации.

«Наибольшему риску заражения грибком подвергаются больные, в тело которых вставили трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Такие манипуляции стали более распространенными за время пандемии коронавируса из-за дыхательной недостаточности», — отмечает издание.

По словам специалистов, этот грибок представляет реальную угрозу, поскольку его очень сложно идентифицировать — это можно сделать только в крупных центрах.

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали в Москве и Санкт-Петербурге», — отметил завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко.

Примечательно, что Candida auris нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.

Климко предупредил, что из-за избыточного применения в стационарах препарата «Флуконазол» существует вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и у других грибов рода Candida.