Россиян призывают к «вечному» ношению масок

Россияне должны привыкнуть всегда носить медицинскую маску в местах скопления людей. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Поэтому ношение масок актуально не только во время пандемии. Так, осенью начнется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Тот, кто не захочет слечь с температурой, будет носить маску.

«Поэтому я не рекомендую ждать какой-то даты (когда их можно будет перестать носить)», — пояснила Руженцова.

Эксперт подчеркнула, что носить маски следует в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания в любое время, когда есть риск заразится какими-либо воздушно-капельными инфекциями.

Напомним, в Алтайском крае в связи с распространение коронавирусной инфекции действует строгий масочный режим. В частности, в магазинах больше не обслуживают без наличия маски.