Врачи призывают не пить кофе в жару

Основное действие кофе — ускорение выведения жидкости из организма, в связи с чем в жару это может привести к обезвоживанию. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И следить в течение дня за самочувствием.

Кроме того, стоит ограничить употребление кофе, если в течения дня у человека есть дополнительная физическая активность. «Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару — еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости», — объяснила Ярцева.

Также она посоветовала не выпивать больше одной чашки кофе в день людям с мочекаменными болезнями и поражением почек, связанным с нарушением фильтрации.

При этом разницы в температуры напитка для организма нет, добавила специалист. Максимальное количество кофе в день, которое легко восполняется жидкостью и не способно навредить, — три чашки.