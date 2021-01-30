Россиянам объяснили, надо ли платить за прививку от COVID-19

В Росздравнадзоре 30 января заявили, что любые медучреждения, где проводят вакцинацию от коронавируса, не имеют права требовать деньги за прививку, поскольку препарат не поступает в розничную продажу.

«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Кроме того, в ведомстве уточнили, прививки могут проводится только в учреждениях, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работу по проведению профилактических прививок

По данным Росздравнадзора, в России вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в 3098 медицинских организациях, 427 мобильных пунктах вакцинации, 1494 мобильными бригадами.

Что происходит в Алтайском крае

28 января стало известно, что в нескольких больницах Алтайского края, в частности, в Барнауле и Бийске, закончилась вакцина «Спутник V». Запись на прививки приостановили.

Сергей Тастан ставит вакцину от коронавируса. Facebook Сергея Тастана.

«На сегодня в крае продолжают работать 19 прививочных пунктов, но вакцина уже на исходе, осталось не больше тысячи доз. Буквально день-два — и она закончится», — предупреждала 27 января начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого минздрава Жанна Вахлова.

Пополнится запас вакцины уже в ближайшие дни — до 31 января ожидается поступление 32 тыс. комплектов.