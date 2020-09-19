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Здоровье

Россиянам объяснили цену на лекарство от коронавируса

Стоимость лекарства от коронавируса «Арепливир» в размере 12 320 рублей прокомментировали эксперты фармакологического рынка, передает РИА Новости.

Препарат от коронавируса.
Препарат от коронавируса.
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Так, эксперт Николай Беспалов в беседе с «Комсомольской правдой» отметил, что спрос на препарат во всем мире очень высок.

«И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — сказал Беспалов, добавив, что его больше волнует вопрос свободной продажи лекарства в аптеке.

«Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать», — заявил эксперт.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что главный критерий — эффективность препарата. Если он эффективен, то необходимо «найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым».

Напомним, «Арепливир» создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. В продажу новый препарат может появиться уже на следующей неделе. Также в аптеках уже появилось еще одно лекарство на основе фавипиравира — «Коронавир» компании «Р-Фарм».

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