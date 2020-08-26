Россиянам описали ощущения после вакцинации от коронавируса

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский описал в интервью радио Sputnik россиянам возможные ощущения после вакцинации от COVID-19.

По его словам, после прививки возможно кратковременное повышение температуры — так организм реагирует на попадание чужеродного вещества.

«Если мы почитаем выступления заслуживающих уважение людей, то узнаем, что у одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации», — отметил ученый.

Однако более точные данные о возможных реакциях и их опасностях для здоровья появятся после третьей фазы испытаний.

Поскольку первая российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована после второй фазы испытания на людях, для составления полной картины необходимо провести инъекции еще нескольким тысячам человек и понаблюдать за ними. Пока этого не произошло, можно только предполагать и сравнивать с другими вакцинами, пишет Lenta.ru.

«Есть вакцины, которые вызывают минимальное количество реакций организма, а есть те, которые вызывают такую клиническую картину, как легкая форма заболевания», — сказал Покровский.

Однако, чем более выраженной становится реакция, тем больше претензий возникает к вакцине, поэтому предпочтительно, чтобы побочных эффектов было как можно меньше.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.