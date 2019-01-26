Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на три года

В Минздраве страны надеются, что к 2024 году продолжительность жизни граждан, достигших 55-летнего возраста, увеличится на три года, передает ТАСС. Об этом заявила накануне министр Вероника Скворцова. К этому приведет проведению дополнительных скринингов (системы первичного осмотра), а также увеличению числа охваченных регулярными профилактическими осмотрами.

Как заявила министр, мероприятия для увеличения продолжительности жизни граждан предпенсионного и пенсионного возрастов Минздрав и регионы РФ будут реализовывать в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Демография».

Вероника Скворцова,

министр здравоохранения:

Главная задача — на три года продлить ожидаемую продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет.

По ее словам, сейчас ожидаемая продолжительность жизни россиян после 55 лет на данный момент составляет 24,3 года, то есть до 79,3 лет.

Вероника Скворцова,

министр здравоохранения:

Наша задача — увеличить для них продолжительность жизни до 82,3 лет, то есть эти три года у нас и прибавятся.

Она отметила, что на данный момент пожилые люди только в 17% случаев проходят профосмотры. Число пожилых россиян, регулярно проходящих профосмотры, необходимо увеличить до 70%. Охват диспансерным учетом людей с хроническими заболеваниями необходимо увеличить до 90% с нынешних 49%.

По словам главы Минздрава, с 2020 года будут также выделены дополнительные средства в размере 3 млрд рублей на скрининги для россиян старше 65 лет. «Дополнительно вводится скрининг на старческую астению, на депрессию и субдепрессию, на риски переломов и нарушение когнитивного статуса», — пояснила министр. Для людей старше 55 лет также расширят онкоскрининг, добавила Скворцова.

В соответствие поручением президента РФ, ожидаемая продолжительность жизни россиян должна увеличиться к 2024 году до 78 лет, а после 2030 года Россия должна войти в число стран, где этот показатель превышает 80 лет.