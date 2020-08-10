Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к осени

Эксперт пояснил, что опасность заражения этими сезонными болезнями никуда не исчезла. Поэтому о своем здоровье нужно позаботиться заранее. Особенно людям с хроническими заболеваниями.

Брико пояснил, что сочетанная иммунизация — это сочетаемые между собой профилактические прививки.

«Они одновременно закладывают фундамент специфической невосприимчивости сразу к нескольким опасным инфекционным заболеваниям», — сказал специалист.

Он отметил, что привычная сезонная заболеваемость будет отличаться от предыдущих годов из-за коронавируса.

Брико также предупредил, что прививка от гриппа и пневмококковой инфекции не предупреждает заражение COVID-19, но «в случае коинфицирования этими вирусами заболевание будет протекать гораздо легче».

Эксперт напомним, что осенняя вспышка простудных заболеваний связана с уязвимостью верхних дыхательных путей в это время года. А распространяться инфекциям «помогают» формирование организованных коллективов: детей в школах и детских садах, взрослых — на рабочих местах.