Россиянам посоветовали щелкать семечки «для красоты»

Употребление семян подсолнечника может положительно сказаться на здоровье, рассказала врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева в эфире радио Sputnik .

Эксперт отметила, что секрет скрыт в витамине E (токоферол), которого много в семенах подсолнечника. Это вещество помогает сохранить красоту и защищает клетки организма от старения.

«Я рекомендовала бы употреблять семечки, поскольку в них содержится колоссальное количество витамина E. Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей», — объяснила Прунцева.

Правда, как подчеркнула диетолог, кушать семечки нужно в разумных количествах, поскольку это очень калорийный продукт.

«В 100 граммах сырых семечек содержится 600 калорий, а в жаренных — 700 калорий. Из-за высокой калорийности и высокого содержания жира в продукте людям с избыточной массой тела надо с большой осторожностью употреблять семечки и в небольшом количестве», — предупредили Прунцева.

Кроме того, подсолнечник не рекомендуется при остром панкреатите, а из-за высокого содержания меди — противопоказан людям с болезнью Коновалова-Вильсона.