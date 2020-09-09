Россиянам предложили платить «пару соточек» за вакцинацию, чтобы не штрафовать «на тысячи» за отказ

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, рассуждая о странной мании законодателей наказывать людей за все подряд, предложил приплачивать за вакцинацию, сообщает URA.RU .

Жемчугов отметил, что во многих западных странах, на которые призывают равняться, ввели очень значительные штрафы или иные санкции за отказ вакцинироваться.

«Уверен, спокойнее и умнее приплачивать за вакцинацию. В любой форме», — отметил врач-иммунолог.

О конкретных суммах речь не идет — даже в таком гипотетическом утверждении, что приплачивать было бы лучше. Однако на большие суммы явно не стоит надеяться, если такое произойдет.

Что касается наказаний, то, как сообщали ранее, Минюст РФ раздумывает над исключением из проекта нового КоАП штрафов до 7 тыс. рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Именно такая мера воздействия может вскоре появиться.

Вакцина. архив ОАО «Алтай-Кокс»

В своем Facebook доктор Жемчугов отметил, что вместо различных наказаний россиянам могли бы предоставить лучше, к примеру, бесплатное страхование от различных последствий, связанных с вакцинацией. Особенно если прививку сделали, но все равно заболели.

«Почему люди чаще ищут „кнут“? В частности наши законодатели. Опять говорят о штрафах за отказ от вакцинации. А не лучше ли „пряник“? Например бесплатное страхование на ощутимую сумму от неприятностей связанных с вакцинацией. В том числе таких историй, что вакцинированный заболел», — написал иммунолог.

По словам Жемчугова, это даст больше возможностей. Ведь в таком случае заболевший получит право в том числе на бесплатные анализы, а медики «уж точно узнают, болеют вакцинированные или нет».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко показал, как отечественной вакциной привился от гриппа.