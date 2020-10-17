Россиянам пригрозили «бактериальным спецназом» из-за самолечения антибиотиками

Бесконтрольное употребление антибиотиков на фоне самолечения из-за коронавируса может обернуться появлением «бактериального спецназа», заявил радио Sputnik аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По словам специалиста, из-за страха перед COVID-19 россияне занялись самолечением и стали бесконтрольно принимать антибиотики для профилактики осложнений либо пневмонии.

Однако, по мнению Бессмертного, рано или поздно это разовьет у бактерий антибиотикорезистентность, и «через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить».

«Мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к лекарствам. Это будет такой бактериальный спецназ», — цитирует врача Lenta.ru.

Кроме того, врач усомнился в пользе противовирусных препаратов. «Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова „совсем“», — уверен Бессмертный.