Россиянам пригрозили «бактериальным спецназом» из-за самолечения антибиотиками

По словам специалиста, из-за страха перед COVID-19 россияне занялись самолечением и стали бесконтрольно принимать антибиотики для профилактики осложнений либо пневмонии.
Однако, по мнению Бессмертного, рано или поздно это разовьет у бактерий антибиотикорезистентность, и «через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить».
«Мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к лекарствам. Это будет такой бактериальный спецназ», — цитирует врача Lenta.ru.
Кроме того, врач усомнился в пользе противовирусных препаратов. «Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова „совсем“», — уверен Бессмертный.