Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 14°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Россиянам пригрозили «бактериальным спецназом» из-за самолечения антибиотиками

Бесконтрольное употребление антибиотиков на фоне самолечения из-за коронавируса может обернуться появлением «бактериального спецназа», заявил радио Sputnik аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Таблетки.
Таблетки.
СС0

По словам специалиста, из-за страха перед COVID-19 россияне занялись самолечением и стали бесконтрольно принимать антибиотики для профилактики осложнений либо пневмонии.

Однако, по мнению Бессмертного, рано или поздно это разовьет у бактерий антибиотикорезистентность, и «через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить».

«Мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к лекарствам. Это будет такой бактериальный спецназ», — цитирует врача Lenta.ru.

Кроме того, врач усомнился в пользе противовирусных препаратов. «Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова „совсем“», — уверен Бессмертный.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость