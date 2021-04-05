Россиянам рассказали, как отличить плохого врача от хорошего

Чтобы отличить плохого врача от хорошего, надо обратить внимание на манеру общения специалиста, пишет РИА Новости .

По словам основателя частной медицинской сети «Инвитро», врача-реаниматолога Александра Островского, один из признаков хорошего врача — разговор с пациентами на понятном языке, без попыток запутать их в терминах.

«Хороший врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу», — объяснил медик.

Хороший врач ставит диагноз «от двери» — у него сразу есть предположения о болезни пациента, которые он потом подтверждает или опровергает, уверен эксперт.

Специалист указал, что на первичный осмотр должно уходить не более 10−15 минут, затем происходит уточнение диагноза и углубленная диагностика, пишет Lenta.ru.

Он отметил, что врач не может решить проблему пациента самостоятельно — для этого нужна совместная работа.