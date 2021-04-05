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Здоровье

Россиянам рассказали, как отличить плохого врача от хорошего

Чтобы отличить плохого врача от хорошего, надо обратить внимание на манеру общения специалиста, пишет РИА Новости.

Врач.
Врач.
CCO.

По словам основателя частной медицинской сети «Инвитро», врача-реаниматолога Александра Островского, один из признаков хорошего врача — разговор с пациентами на понятном языке, без попыток запутать их в терминах.

«Хороший врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу», — объяснил медик.

Хороший врач ставит диагноз «от двери» — у него сразу есть предположения о болезни пациента, которые он потом подтверждает или опровергает, уверен эксперт.

Специалист указал, что на первичный осмотр должно уходить не более 10−15 минут, затем происходит уточнение диагноза и углубленная диагностика, пишет Lenta.ru.

Он отметил, что врач не может решить проблему пациента самостоятельно — для этого нужна совместная работа.

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