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10 октября
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Россиянам рассказали, как вести себя на работе во время пандемии

Работающим в офисе россиянам во время пандемии коронавируса следует соблюдать определенные правила поведения.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Так, необходимо регулярно дезинфицировать рабочее место и носить средства индивидуальной защиты, если в офисе бывают посторонние люди, рассказал руководитель отдела НИИ эпидемологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также необходимо избегать контактов с людьми, которые чихают и кашляют, — это касается как офисов, так и улицы.

«Если в офисе работает постоянный коллектив, 5−10 сотрудников, вы доверяете друг другу, то человек с недомоганием сам предупреждает своих коллег. В этом случае маски можно не носить», — отметил Бутенко.

Помимо этого профессор посоветовал работающим в офисах людям сохранять оптимистичный настрой и не паниковать, пишет Lenta.ru. «Это тоже может иметь значение», — заключил профессор.

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