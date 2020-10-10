Россиянам рассказали, как вести себя на работе во время пандемии

Так, необходимо регулярно дезинфицировать рабочее место и носить средства индивидуальной защиты, если в офисе бывают посторонние люди, рассказал руководитель отдела НИИ эпидемологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Также необходимо избегать контактов с людьми, которые чихают и кашляют, — это касается как офисов, так и улицы.
«Если в офисе работает постоянный коллектив, 5−10 сотрудников, вы доверяете друг другу, то человек с недомоганием сам предупреждает своих коллег. В этом случае маски можно не носить», — отметил Бутенко.
Помимо этого профессор посоветовал работающим в офисах людям сохранять оптимистичный настрой и не паниковать, пишет Lenta.ru. «Это тоже может иметь значение», — заключил профессор.