Россиянам разрешат получать паллиативную помощь на дому

Россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами, сообщает Интерфакс.

«Впервые в Российской Федерации паллиативная помощь будет оказываться не только в медицинских организациях, но и на дому. Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам был недоступен», — приводит издание слова Татьяны Голиковой. Она сообщила, что уже в ближайшее время Минздрав утвердит перечень медицинского оборудования и порядок передачи его пациенту на дом.

Кроме того, согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.

Проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию теперь можно будет не только днем, но и в вечерние часы, а также в субботу. «Организация этого процесса — это зона ответственности регионов», — пояснил Дмитрий Медведев.