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7 мая
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Здоровье

Россиянам станет проще получить инвалидность

Дмитрий Медведев заявил о намерении подписать постановление, которое упростит правила признания инвалидности в России. Премьер пообещал, что документ выйдет в ближайшее время, пишет «Интерфакс».

Инвалидность.
Инвалидность.
СС0

По словам Медведева, постановление сократит сроки процедуры и упросит освидетельствование. «Мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», — сказал премьер-министр во вторник на заседании правительства РФ.

По его словам, все идет к тому, что инвалидам не надо будет «ходить по инстанциям», «какие-то дополнительные бумаги собирать». В перспективе все можно будет сделать через портал государственных услуг.

С 2011 года в России действует госпрограмма «Доступная среда» для инвалидов, которую продлили до 2025 года. «Уже сделали определенные шаги, чтобы люди с инвалидностью не испытывали трудностей, когда выходят на улицу, садятся в транспорт, заходят в магазин, поликлинику. Но сделано далеко не все», — подчеркнул Медведев.

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