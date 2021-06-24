24 июня
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Россияне бросились покупать товары для снятия стресса

Россияне в июне стали чаще по сравнению с предыдущим месяцем покупать товары для здоровья и снятия стресса, что может быть связано с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии.

Страх, тревога
Страх, тревога
СС0

«Аналитики „AliExpress Россия“ выяснили, что за первые три недели июня спрос на товары для здоровья вырос в 1,9 раза, а для ухода за собой — в 2,3 раза… Еще россияне стали чаще покупать товары для снятия стресса — массажеры, игольчатые коврики и ванны для ног. Аналитики связали эти тенденции с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии», — цитирует ПРАЙМ сообщение «AliExpress Россия».

Еще в конце мая эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» констатировали, что многие россияне, несмотря на ослабление пандемии, продолжают работать из дома и стремятся обеспечить себе комфорт, — траты на вентиляторы и кондиционеры заметно выросли по сравнению с прошлым годом, пишет «Росбалт».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость