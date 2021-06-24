Россияне бросились покупать товары для снятия стресса

Россияне в июне стали чаще по сравнению с предыдущим месяцем покупать товары для здоровья и снятия стресса, что может быть связано с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии.

«Аналитики „AliExpress Россия“ выяснили, что за первые три недели июня спрос на товары для здоровья вырос в 1,9 раза, а для ухода за собой — в 2,3 раза… Еще россияне стали чаще покупать товары для снятия стресса — массажеры, игольчатые коврики и ванны для ног. Аналитики связали эти тенденции с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии», — цитирует ПРАЙМ сообщение «AliExpress Россия».

Еще в конце мая эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» констатировали, что многие россияне, несмотря на ослабление пандемии, продолжают работать из дома и стремятся обеспечить себе комфорт, — траты на вентиляторы и кондиционеры заметно выросли по сравнению с прошлым годом, пишет «Росбалт».