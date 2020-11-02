Россияне бросились скупать экзотические фрукты

Российские торговые сети фиксируют резкий рост спроса на манго и авокадо, продажи которых взлетели в несколько раз, пишет « Коммерсантъ ».

Во «Вкусвилле» считают, что россияне начали скупать экзотические фрукты из-за желания компенсировать отсутствие отпуска на море. Также такую тенденцию связывают с удачным урожаем манго в Египте. Эксперты полагают, что рост продаж федеральные сети во многом обеспечили себе сами.

Например, в новом концепте «Перекрестка» площадь плодоовощной секции выросла на 30%, а плотность продаж — на 15%.

По данным таможенной статистики, в январе-августе объем импорта свежих гуавы, манго, мангостана в Россию вырос на 27,3%.

Поставки авокадо увеличились на 64%, а киви — на 6% по сравнению с 2019 годом, пишет Lenta.ru.

Фрукты в стране, по подсчетам аналитиков, подорожали на 20−30% из-за падения рубля, неблагоприятных погодных условий и ограничений из-за пандемии коронавируса.

Между тем картошка стала самой популярной едой в Барнауле по итогам заключительной социальной ярмарки.