Россияне экономят на лекарствах из-за падения доходов

В 2019 году продажа лекарственных средств в России стала на 3,7% меньше, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков DMS Droup. Это произошло впервые с 2015 года.

Согласно отчету компании, с января по май 2019 было продано 2,1 млрд упаковок препаратов на сумму 415 млрд рублей. Процент выручки от медикаментов также снизился, он составил 1,2%, хотя в прошлые годы выручка увеличивалась на 4−10%.

По мнению гендиректора DMS Droup Сергея Шуляка, снижение уровня продаж связано с падением реальных доходов россиян.

На 970 миллионов рублей снизилась выручка от лекарств для борьбы с кожными заболеваниями. Также стали менее популярны противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

При этом на фоне сокращения спроса на лекарственные препараты, стали повышаться цены на них. Средняя стоимость упаковки препарата отечественного производителя выросла на 5,6%, а цена импортных медикаментов на 8%.