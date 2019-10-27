Россияне предпочитают качественные продукты, а не витамины

В опросе приняли участие 1600 человек. За полезные продукты высказались 64% опрошенных россиян. Правда, многие отметили, что не всегда могут позволить себе покупать их. Категорически против покупок витаминов сельские жители — они предпочитают выращенные на своих участках овощи и фрукты. а также деревенские молочные продукты, мясо и хлеб.
Тем не менее, 38% россиян в течение последнего года принимали витамины, большинство из них руководствовались рекомендациями врача. «Топ причин приема витаминов в последний год: болезнь, поддержание здоровья, недостаток витаминов в продуктах», — отмечается в исследовании.
Как отмечает ВЦИОМ, «сегодня человек в большей степени не доедает витаминов группы B, витамина D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон». Для устранения дефицита рекомендуется обычный хлеб заменить хлебом из муки грубого помола, чаще есть жирную рыбу и включать в рацион обогащенные продукты.