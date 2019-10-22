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Здоровье

Россияне стали гораздо чаще закупать успокоительные

Продажи в российских аптеках успокоительных препаратов выросло за год на 13%. Об этом пишет retail.ru со ссылкой на исследование агентства «Все аптеки».

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу
СС0

Рост продаж специалисты связывают с увеличением стрессовых ситуаций, с которыми сталкиваются в повседневности россияне. При этом женщины (65%) покупают успокоительные чаще мужчин (35%). По данным сервиса «Все аптеки» люди наиболее подвержены стрессу в период с 25 до 34 лет. Таких 40% опрошенных. Меньше всего стресс испытывают люди предпенсионного возраста (55−64), на их долю приходится всего 5% проданных лекарств.

Пики продаж успокоительных пришлись в этом году на вторую половину января и май. Больше всего таких препаратов купили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.

В тройку самых популярных средств для борьбы со стрессом входят: Афобазол, Новопассит и Персен. Они составляют порядка 60% от всех проданных успокоительных. Следом идут традиционные средства — валокордин и настойка валерианы.

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