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Здоровье

Россияне стали меньше пить: потребление алкоголя снизилось на 43%

Потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43% в период с 2003 года к 2016 году, сообщает RT со ссылкой на доклад, представленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Из отчета ВОЗ также следует, что зарегистрированное употребление алкоголя в стране сократилось на 40%, а незарегистрированное — на 48%.

Причины сокращения потребления горячительных напитков связаны с реализацией в России комплекса мер по контролю рынка алкоголя.

Снижение употребления алкоголя благотворно повлияло на среднюю продолжительность жизни россиян.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года, а потребление табака и алкоголя в стране сократилось на четверть.

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