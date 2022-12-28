28 декабря
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Здоровье

Россияне стали намного чаще посещать психолога в 2022 году

Спрос на психологов резко вырос в России в 2022 году — на 62%. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Психолог.
Психолог.
Открытые источники в Интернете

Авторы опроса отмечают, что, по сравнению с прошлым годом, интерес к психологам сильно возрос. В несколько раз вырос спрос на корпоративную психологическую помощь.

Чаще всего люди обращались за психологической помощью в марте и в октябре-ноябре. Эксперты отмечают, что это связано как с сезонностью подобных обращений, так и с политическими событиями.

Больше всего оказался востребован психолог Москве — 67,9%.

Самой популярной причиной обращения к психологу стали семейные и партнерские отношения — 25% от общего количества запросов.

Эксперты отмечают, что спрос россиян увеличился в связи с естественным ростом популярности психологической помощи.

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