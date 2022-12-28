Россияне стали намного чаще посещать психолога в 2022 году

Авторы опроса отмечают, что, по сравнению с прошлым годом, интерес к психологам сильно возрос. В несколько раз вырос спрос на корпоративную психологическую помощь.
Чаще всего люди обращались за психологической помощью в марте и в октябре-ноябре. Эксперты отмечают, что это связано как с сезонностью подобных обращений, так и с политическими событиями.
Больше всего оказался востребован психолог Москве — 67,9%.
Самой популярной причиной обращения к психологу стали семейные и партнерские отношения — 25% от общего количества запросов.
Эксперты отмечают, что спрос россиян увеличился в связи с естественным ростом популярности психологической помощи.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!