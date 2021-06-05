Россияне стали реже умирать

В целом демографический баланс по-прежнему остается отрицательным. В апреле в России родились 110 тысяч 667 младенцев, а умерли 168 тысяч 345 человек.
Росстат выделяет четыре группы смертей среди пациентов с диагностированным COVID-19:
- COVID-19 как основная причина смерти. В апреле 2021 года зафиксировано более 13,3 тыс случаев (снижение по сравнению с мартом на 13,2%);
- COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но требуются дополнительные медицинские исследования (снижение по сравнению с мартом 2021 года на 7,9%);
- COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных смертельных болезней, зафиксировано 1 145 таких случаев (снижение по сравнению с мартом 2021 года на 20,2%);
- COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (снижение по сравнению с мартом 2021 года на 25,1%).
В Алтайском крае 4 июня впервые за несколько месяцев суточный прирост новых случаев коронавируса оказался меньше 50. Всего с момента наблюдений COVID-19 заболели в регионе почти 52 тыс. человек, выздоровели — 46 793 пациента, скончались — 3 272 человека.