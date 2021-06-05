Россияне стали реже умирать

Росстат представил данные о естественном движении населения. Главный вывод — смертность от COVID-19 в апреле значительно уменьшилась.

В целом демографический баланс по-прежнему остается отрицательным. В апреле в России родились 110 тысяч 667 младенцев, а умерли 168 тысяч 345 человек.

Росстат выделяет четыре группы смертей среди пациентов с диагностированным COVID-19:

COVID-19 как основная причина смерти. В апреле 2021 года зафиксировано более 13,3 тыс случаев ( снижение по сравнению с мартом на 13,2%);

снижение по сравнению с мартом на 13,2%); COVID-19 предполагается как основная причина смерти , но требуются дополнительные медицинские исследования ( снижение по сравнению с мартом 2021 года на 7,9%);

но требуются дополнительные медицинские исследования снижение по сравнению с мартом 2021 года на 7,9%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием , повлиял на развитие иных смертельных болезней , зафиксировано 1 145 таких случаев ( снижение по сравнению с мартом 2021 года на 20,2%);

повлиял на развитие иных смертельных болезней зафиксировано 1 145 таких случаев снижение по сравнению с мартом 2021 года на 20,2%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием , но никаким образом не повлиял на наступление смерти ( снижение по сравнению с мартом 2021 года на 25,1%).

В Алтайском крае 4 июня впервые за несколько месяцев суточный прирост новых случаев коронавируса оказался меньше 50. Всего с момента наблюдений COVID-19 заболели в регионе почти 52 тыс. человек, выздоровели — 46 793 пациента, скончались — 3 272 человека.