Россияне стали в два раза больше читать книг по психическому здоровью

Согласно исследованию сервиса электронных и аудиокниг в России и странах СНГ «Литрес», на первом месте в период пандемии оказались книги зарубежных психологов, на втором — семейная психология.
Далее идут практическая и социальная психология. Замыкают пятерку книги по детской психологии.
Летом интерес россиян к таким книгам немного снизился, но все равно показал рост — на 18,6% больше, чем в аналогичный период 2019 года.
В целом книги по психологии и психическому здоровью в 2020 году (январь-октябрь) оказались на 13% популярнее, чем годом ранее, пишет bfm.ru.
Лидеры
«Литрес» также определил, каким книгам этих жанров чаще всего отдавали предпочтение пользователи сервиса за последний год. Выяснилось, что литература о психологии и психическом здоровье занимает почти половину среди лидеров продаж в 2020 году.
Лидер рейтинга — «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича, ставшая бестселлером. На втором месте— «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Анастасии Залоги. Третье место у книги в жанре семейной психологии — «5 языков любви» Гэри Чепмена. На четвертом месте — известный психолог-педагог Людмила Петрановская и ее «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» в жанре детской психологии.