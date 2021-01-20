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Здоровье

Россияне выразили свое отношение к ковид-паспортам

Большинство россиян — почти 60% — выступили против введения «ковид-паспортов» для переболевших коронавирусом или сделавших прививку, пишет РБК.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

При заработке менее 30 тыс. в месяц за «ковид-паспорт» высказываются 12% опрошенных, против — 54%, показал опрос ресурса SuperJob.

При доходе свыше 80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%).

Критики «антиковидных паспортов» отмечают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, пишет bfm.ru. А решение выдавать такие документы они называют дискриминационным.

Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Между тем в Кремле подтвердили, что обсуждают возможность введения спецдокумента для привитых от ковида. Как заявил пресс-секретарь президента, «какой-то официальной позиции сейчас нет, но тема циркулирует, ее прорабатывают».

Ранее эксперт предупредил о наплыве фальшивых ковид-паспортов.

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