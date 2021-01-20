Россияне выразили свое отношение к ковид-паспортам

При заработке менее 30 тыс. в месяц за «ковид-паспорт» высказываются 12% опрошенных, против — 54%, показал опрос ресурса SuperJob.
При доходе свыше 80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%).
Критики «антиковидных паспортов» отмечают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, пишет bfm.ru. А решение выдавать такие документы они называют дискриминационным.
Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.
Между тем в Кремле подтвердили, что обсуждают возможность введения спецдокумента для привитых от ковида. Как заявил пресс-секретарь президента, «какой-то официальной позиции сейчас нет, но тема циркулирует, ее прорабатывают».
Ранее эксперт предупредил о наплыве фальшивых ковид-паспортов.