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Здоровье

Российская светская журналистка рассказала о своей смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума призналась, что страдает смертельным заболеванием.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«У меня диагностировали редкое заболевание легких и сказали, что мне осталось жить семь месяцев. Тогда было ужасно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние месяцы были самыми счастливыми в моей жизни», — отметила Дума на своей странице в соцсети.

По ее словам, диагноз ей поставили на ранней стадии заболевания в 2019 году.

Больше Дума ничего о болезни своим подписчикам в соцсети не рассказала, пообещав, что о своем состоянии она обязательно сообщит подробнее позже.

Большинство комментаторов пожелали справиться с недугом, отмечает Nation News.

Что известно о Думе

Мирослава Дума — дочь бывшего сенатора от Костромской области Василия Думы. Она основала авторитетное издание о моде Buro 24/7, которое имеет свои представительства в 11 странах мира, пишет ura.ru.

Также Мирослава Дума на данный момент является генеральным директором инвестиционного фонда Future Tech Lab, работающего в индустрии моды.

В 2018 году Дума спровоцировала международный скандал вокруг подруги телеведущий Ксении Собчак Ульяны Сергиенко.

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