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Здоровье

Российские эксперты предсказали новый пик смертности от коронавируса

Увеличение смертности отстает от роста заболеваемости примерно на две недели, а в данный момент в России фиксируются новые рекорды по заразившимся за все время пандемии. Эти показатели уже превосходят пики, которые фиксировали весной.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
altairegion22.ru

Причину этого эксперты видят в повсеместном игнорировании масочного режима. По их мнению, ситуацию спасет не роспуск школьников по домам, а широкое применение вакцины и введение больших штрафов за то, что граждане подвергают себя и других опасности, пишут «Известия».

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетесов назвал виной всему халатность людей, которые не носят маски и игнорируют другие предписания, призванные снизить распространение коронавируса.

Нетесов также сказал, что каникулы для школьников не дадут желаемого эффекта, так как дети не будут ходить в школу, но продолжат контактировать со сверстниками, но уже без масок и без присмотра, пишет News.ru.

Ускоренные темпы распространения коронавируса могут через несколько недель привести к существенному росту смертности из-за инфекции, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

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