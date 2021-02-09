Российские нейрохирурги извлекли шариковую ручку из мозга мужчины

37-летний пациент прибыл в медучреждение ночью.
«Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей», — отмечается в сообщении пресс-службы городской больницы скорой помощи.
Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга пациента проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования.
После хирургического вмешательства мужчине сделали контрольную КТ и перевели его в реанимацию, пишет News.ru.
При каких обстоятельствах инородное тело оказалось в голове — неизвестно.