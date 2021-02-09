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Здоровье

Российские нейрохирурги извлекли шариковую ручку из мозга мужчины

Врачи из Ростова-на-Дону извлекли из глаза мужчины шариковую ручку, вошедшую в мозг на весь диаметр полости черепа.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

37-летний пациент прибыл в медучреждение ночью.

«Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей», — отмечается в сообщении пресс-службы городской больницы скорой помощи.

Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга пациента проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования.

После хирургического вмешательства мужчине сделали контрольную КТ и перевели его в реанимацию, пишет News.ru.

При каких обстоятельствах инородное тело оказалось в голове — неизвестно.

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