Российские психиатры отказались признавать «уголовно наказуемый» антидепрессант наркотиком

Фактически в России бупропион приравнен к наркотикам — это подтверждает возбуждение уголовных дел в отношении лиц, приобретавших за рубежом и ввозивших данный антидепрессант в страну, указывают врачи.

Так, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая заказала в Польше упаковку антидепрессанта бупропион, сообщает «Медуза». Московская таможня возбудила дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере против сотрудников интернет-магазина, которые приобрели у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением (в их составе содержится бупропион), сообщает «Коммерсантъ».

Заключение

Адвокат, представляющий интересы одного из обвиняемых по подобному делу, обратился в РОП за официальным заключением относительно справедливости причисления бупропиона к наркотикам. Медики пришли к выводу, что прием данного препарата не вызывает эйфорию и зависимость, что свойственно наркотическим веществам.

Был одобрен Минздравом

До 2016 года бупропион продавался в России и входил в число препаратов, включенных в одобренные Минздравом стандарты оказания медицинской помощи, пишет polit.ru. После ухода с рынка компании, производившей это лекарство, соответствующую лицензию отозвали, а препарат исключили из реестра лекарственных средств.

Версия следователей

Следователи утверждают, что бупропион является производным наркотического вещества, поскольку его формула якобы частично совпадает с формулой запрещенного эфедрона, пишет «Коммерсантъ». На этом основании возбуждают уголовные дела в отношении лиц, приобретающих бупропион.