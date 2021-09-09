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Здоровье

Российские реаниматологи заявили о спасении привитого пациента с ковидом и 100% поражением легких

Реаниматологи Республиканской клинической инфекционной больницы Удмуртии сообщили, что провели успешную процедуру ЭКМО для пациента с ковидом и 100% поражением легких.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

35-летний житель Сарапула почувствовал недомогание в конце июня.

Прививку от коронавируса он делал.

Через неделю после первых симптомов поражение легких составило 40%. Мужчину экстренно госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. Медики поставили ему диагноз «коронавирусная инфекция». В ведомстве отметили, что тяжесть состояния нарастала. Спустя несколько дней пациента перевели в реанимацию — легкие оказались поражены на 100%. Заболевшего подключили сначала к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО.

Заведующий отделением реанимации больницы Вячеслав Аникаев рассказал, что пациент пробыл в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО 21 день. Аппарат позволяет на некоторое время выключить легкие из газообмена и дать им восстановиться, пишет polit.ru.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию. Он уже вернулся домой.

О процедуре

Процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) представляет собой инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Через мембранный аппарат кровь забирается из венозного русла, очищается, насыщается кислородом и подается в артериальное русло.

Легкие исключаются из круга кровообращения и получают возможность для восстановления.

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