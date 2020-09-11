Российские специалисты нашли способ лечения COVID-19 без аппаратов ИВЛ

После ингаляций гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры, только одному из 50 пациентов потребовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ), пишет ТАСС.
Все 50 тяжелобольных пациентов, принимавших участие в исследовании, выжили.
В своем докладе «Эпидемия COVID-19: проблемы, решения, перспективы» президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев сообщил, что ингаляции нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями уменьшают тяжесть течения коронавирусной инфекции.
Гелий позволяет без негативных последствий для организма нагревать смесь до 100 градусов и проводит кислород до альвеол. При высокой температуре коронавирус погибает.
Черешнев рассказал, что аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, пришлось усовершенствовать, пишет polit.ru. Микробиологи обнаружили, что в выдыхаемом воздухе находятся и живые, и мертвые вирусы, таким образом получался «механизм самозаражения».
Препарат
Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен при заболевании коронавирусной инфекцией. С помощью него удалось снизить смертность среди тяжелых больных в пять раз.
Препарат изготовлен из бычьих легких.