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Здоровье

Российские спортсмены около 200 раз обратились к психологу на Играх

Накануне в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru

Спортсменам российской сборной пришлось порядка 200 раз обратиться к командному психологу за время токийской Олимпиады, пишет ТАСС со ссылкой на главного врача сборной Андрея Жолинского.

«Психолог был крайне востребован. Как спортсменами-одиночниками, так и в командах. В этот раз из-за совокупности факторов — жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из деревни — требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу», — цитирует агентство Жолинского.

Россия завершила Игры на пятом месте в общем медальном зачете, уступив США, Китаю, Японии и Великобритании.

В российскую олимпийскую сборную вошли 335 спортсменов, пишет polit.ru.

Соревнования проходили при пустых трибунах из-за пандемии.

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