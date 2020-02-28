Российские власти разрабатывают план «Б» по борьбе с коронавирусом

Российские власти сейчас пытаются разработать «план Б» в вопросе борьбы с коронавирусом, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка Герман Греф хочет выявлять больных коронавирусом с помощью технологий распознавания лиц.

«Если понадобится наша поддержка, например, инструменты с применением искусственного интеллекта — сейчас у нас есть технологии по распознаванию лиц», — приводит РБК слова Грефа с телефонной конференции.

В банке разрабатывают технологию распознавания лиц в масках. Также специалисты банка следят за китайскими разработками и ищут собственные решения.

Новый вид пневмонии, вызванный коронавирусом, появился в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года, пишет ura.ru.

С тех пор вирус распространился во многих странах. Всего в мире зафиксировано 82 549 случаев заражения, погибли 2 810 человек, вылечились 33 252 человека.