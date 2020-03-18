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Здоровье

Российские военные и заключенные будут шить медицинские маски

Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение Минобороны, Минпросвещения и ФСИН обеспечить условия для производства средств индивидуальной защиты для профилактики распространения коронавируса, сообщает РБК.

Медицинская маска.
Медицинская маска.
Altapress.ru.

К изготовлению медицинских масок должны быть привлечены заключенные, военные, студенты и учащиеся колледжей.

Мишустин поручил Минпромторгу создать логистику для доставки средств индивидуальной защиты, к которым относятся маски, халаты и лекарственные препараты, потребителям — в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли.

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Здоровье

В поручении говорится, что министерства и Федеральное медико-биологическое агентство должны обеспечить резерв медработников и составить список организаций, которые в случае необходимости примут в стационары зараженных коронавирусом.

Министерству промышленности и торговли поручено обеспечить больницы аппаратами для искусственной вентиляции легких и для ЭКМО.

Минюсту поручено разработать правовой акт об административной ответственности за нарушение установленных правил поведения в чрезвычайной ситуации (ЧС), пишет polit.ru.

Минздрав и Минкомсвязь разработают сайт с актуальной информацией по коронавирусу, а ФСО создаст условия для проведения совещаний в правительстве в режиме видеоконференций.

В России с недавнего времени наблюдается дефицит медицинских масок и антисептиков.

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