Российские военврачи рассказали о странных смертях в Италии от Covid-19

Российские военные врачи, которые борются со смертельной инфекцией в Италии, выявили новые особенности коронавируса COVID-19.

В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались, пишет «МК».

В одном из местных пансионатов, где трудятся медики-добровольцы, в том числе и из России, за последние сутки таких странных больных умерло не менее пяти.

Все наши медики без исключения облачены в спецкостюмы биологической защиты с принудительной подачей воздуха и многоуровневыми фильтрами. После работы — обязательный дезинфекционный душ с ног до головы, каждый квадратный сантиметр.

Врачи из местного пансионата в Громо говорят, что им на подмогу прибыла группа врачей-вирусологов и дезинфекторов российской гуманитарной миссии. Обрабатываются коридоры, палаты, столовая. Для дезинфекции используют раствор 70-процентного спирта, перекись водорода и гипохлорид натрия, то есть обычную хлорку.

Между тем стало известно, что общественные места в Барнауле продезинфицируют. Об этом на пресс-конференции 2 апреля в режиме онлайн сообщил зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Городские службы проведут дезинфекцию площадей, остановок и прочих общественных территорий.