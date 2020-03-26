Российские врачи готовятся к «взрывной» ситуации в связи с Covid-19

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев призвал россиян готовиться к взрывному сценарию распространения опасного коронавируса COVID-2019 в стране, сообщает телеканал «Россия-1».

Ситуация будет напоминать ядерную реакцию, считает эксперт, пишет «МК».

«За минувшие сутки в России коронавирусом заразились 163 человека, это практически втрое больше, чем днем ранее <…> Поэтому по всей стране сейчас готовятся новые стационары, новые койки», — сказал эксперт.

По словам Малышева, уже сейчас число заболевших увеличивается с геометрической прогрессией, следовательно, дальше будет только хуже.

«Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, сейчас оно, по сути, геометрическое… Когда начинается взрывное развитие, важно не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется», — сообщил он.

«Огромное количество <людей> будет заболевать. Поэтому сейчас идет разговор о том, что врачи могут ставить диагноз дистанционно при помощи IT-технологий», — цитирует медика РБК.



