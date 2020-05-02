Российские врачи обнаружили новый симптом у заболевших коронавирусом

Новый симптом обнаружили у заболевших коронавирусом в больнице в Коммунарке, рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко. Речь идет о высыпаниях на коже.

«У десяти процентов пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых не много писалось. И о гораздо меньшем проценте писали наши китайские коллеги», — цитирует слова Проценко РИА Новости.

Медик также уточнил, что с похожими симптомами столкнулись британские врачи.

Что касается локализации высыпаний на коже, то они появляются на разных частях тела, но в первую очередьв области кистей и живота.

К настоящему времени в мире коронавирусом заболело более 3 млн человек. Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных COVID-19. Всего в стране диагностировали 114 431 случай коронавирусной инфекции, почти 13 220 пациентов выздоровели, 1169 человек умерли.