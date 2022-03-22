23 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Российские врачи пожаловались на нехватку 80 препаратов

Российские врачи пожаловались на недостаток более чем 80 лекарственных средств. Об этом говорят результаты опроса среди медиков.

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Данные приводят «Ведомости» — в их распоряжении результаты опроса 3317 врачей сотрудниками профессионального сообщества «Врачи.рф». Проводился он с 14 по 21 марта.

По сведениям журналистов, врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда-56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт).

Также медики заявили о проблемах с инсулином, лекарствами для поджелудочной железы, щитовидной железы, для страдающих диабетом (земпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия), а также комбинированных оральных контрацептивов и препаратов для менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан).

Отмечается, что дефицит был вызван ажиотажным спросом, пишет РБК.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость