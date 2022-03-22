Российские врачи пожаловались на нехватку 80 препаратов

Российские врачи пожаловались на недостаток более чем 80 лекарственных средств. Об этом говорят результаты опроса среди медиков.

Данные приводят «Ведомости» — в их распоряжении результаты опроса 3317 врачей сотрудниками профессионального сообщества «Врачи.рф». Проводился он с 14 по 21 марта.

По сведениям журналистов, врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда-56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт).

Также медики заявили о проблемах с инсулином, лекарствами для поджелудочной железы, щитовидной железы, для страдающих диабетом (земпик, саксенда, метформины, джардинс, тражента, янувия), а также комбинированных оральных контрацептивов и препаратов для менопаузальной гормональной терапии (фемостон, эстрожель, анжелик, дивина, климонорм, дивигель, ярина, утрожестан).

Отмечается, что дефицит был вызван ажиотажным спросом, пишет РБК.