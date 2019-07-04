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Здоровье

Российские врачи удалили пациентке 14-литровую опухоль

Специалисты сочинской краевой больницы № 4 провели уникальную операцию по удалению опухоли у 44-летней местной жительницы.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

В ходе обследования установили, что новообразование разрослось до таких размеров, что заняло практически всю брюшную полость, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

К этому прибавились и другие заболевания, которые могли представлять серьезную опасность для пациентки во время операции. Поэтому приняли решение о проведении дооперационного лечения.

В течение двух часов хирурги проводили резекцию опухоли, в которой скопилось почти 14 литров жидкости. Операция прошла успешно, пишет sochi24.tv. Через несколько дней пациентку выписали и отпустили домой.

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