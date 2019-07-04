Российские врачи удалили пациентке 14-литровую опухоль

В ходе обследования установили, что новообразование разрослось до таких размеров, что заняло практически всю брюшную полость, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

К этому прибавились и другие заболевания, которые могли представлять серьезную опасность для пациентки во время операции. Поэтому приняли решение о проведении дооперационного лечения.

В течение двух часов хирурги проводили резекцию опухоли, в которой скопилось почти 14 литров жидкости. Операция прошла успешно, пишет sochi24.tv. Через несколько дней пациентку выписали и отпустили домой.