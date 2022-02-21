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Здоровье

Российские заводы могут производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса

Россия в год может производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Среди них 1,3 млрд доз «Спутника Лайт», 600 млн — «Спутника V» и 100 млн — всех остальных вакцин, сообщил «Известиям» первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. По его словам, такого количества хватит на обеспечение любого потенциального спроса.

Сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою «потребность в объемах» на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля.

В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях.

Падение спроса

Вместе с тем замминистра указал на тенденцию падения спроса на вакцинацию в России. Это происходит на фоне распространения штамма «омикрон», который вызывает более легкое течение болезни, и потому рассматривается многими как менее опасный.

Запас

Сейчас в регионах сформирован значительный запас всех вакцин для профилактики COVID-19, позволяющий обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения, даже в случае их возможного увеличения в несколько раз, заверили в пресс-службе Минпромторга, пишет bfm.ru.

Экспорт

Говоря об экспорте вакцин, в министерстве сослались на данные ФТС, согласно которым в 2021 году в денежном выражении он составил 1,52 млрд долларов.

Однако выделить среди них именно ковидные вакцины невозможно, поскольку все вакцины классифицируются одним кодом.

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