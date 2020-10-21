Российские «ждуны» за определенную плату готовы отстоять очередь на КТ

Во многих российских регионах люди в соцсетях жалуются на огромные очереди в медицинских учреждениях. «Бизнес-умельцы» не заставили себя ждать — появились объявления за умеренную плату отстоять в очереди в поликлинику, на компьютерную томографию.

Теперь во многих сообществах люди обсуждают объявления тех, кто готов взять многочасовое ожидание в любой очереди на себя. Как, например, в Магнитогорске на Южном Урале.

Кто-то из пользователей осуждает таких людей, которых уже прозвали «ждунами», другие считают, что их услуги — единственный выход для многих в сложившейся ситуации, пишет bfm.ru.

«Оплата почасовая. 200 рублей в час в любой из поликлиник Магнитогорска. Предварительная запись за три дня. Теперь не нужно стоять в очереди, а можно заняться важными делами», — говорится в объявлении.

Конкуренция

Есть и такие, кто сбрасывает цену. Так, некая студентка находится в очереди за 100 рублей в час.

Местное издание «Верстов.Инфо» пообщалось со студенткой Дариной, которая берет за час ожидания 100 рублей. Оплата на месте, никаких авансов. Сидя в очереди, занимается учебой. Идея с продажей очереди пришла в голову девушке, когда она сама пришла на КТ. В других объявлениях расценки выше: 200 рублей за час ожидания и 300 рублей в час за очередь на КТ рано утром.

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«У меня есть предзаказы. Поэтому конкретно по очередям не могу сориентировать вас, но, исходя из местных пабликов во „ВКонтакте“, там говорят, что очереди все-таки есть и на КТ, и к терапевту. Вы сначала записываете его в кабинет, чтобы мы пришли раньше, отсидели очередь, как полагается, и уже потом он подошел к назначенному времени. Мы пишем: „Осталось пять человек до конца очереди, можете подъезжать“. Вместо того чтобы провести два-три часа в очереди, вы проводите там минут 20−30», — рассказала девушка.

В областной администрации уже отреагировали на информацию о «ждунах» в очередях: заместитель губернатора Ирина Гехт заявила, что пациентов записывают на исследования пофамильно, а за очередями ведется видеонаблюдение. И добавила, что ей сообщали еще и о продаже лекарств в одной из больниц.

Вице-губернатор предложила передавать информацию о подобных фактах властям.