Российских молодоженов могут начать обследовать на бесплодие

Комитет Совета Федерации по социальной политике рассматривает предложения по обследованию молодоженов на бесплодие и внедрение в молодежную среду через популярных блогеров приложений для телефонов, формирующих позитивное репродуктивное поведение, сообщил «Интерфакс».

Такие рекомендации содержатся в материалах к заседанию «круглого стола» комитета, оказавшихся в распоряжении издания. Минздраву предлагается проработать с другими органами власти «вопрос внедрения „Сертификата молодоженов“ с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак».

Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу предлагается «разработать и внедрить массово через национальных лидеров в блогосфере геймифицированные интернет-приложения для мобильных устройств, формирующие позитивное репродуктивное поведение и пропагандирующие традиционные семейные ценности».

Также последним ведомствам предлагается обеспечить «массовое производство отечественных продуктов специализированного питания целевого назначения на основе витаминно-минеральных комплексов и растительного сырья, обеспечивающих детоксикацию организма». И внедрить «технологии индивидуальной защиты» от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств для мужчин начиная со школьного возраста.

Согласно материалам к заседанию «круглого стола», в России насчитывается 146 млн человек, из них 78 млн — женщины, из которых 6 млн бесплодны. Бесплодных мужчин — 4 млн (и за 13 лет их количество возросло на 80%).

Таким образом, «15% семейных пар страдают бесплодием, что является критическим уровнем для страны» (по другим данным — 17−18%), и ежегодно число бесплодных возрастает примерно на 250 тысяч. Ежегодные потери населения составляют 750−800 тысяч человек, отмечается в материалах.

Согласно приведенным данным, в России рождается 946 девочек на 1000 мальчиков, среди молодежи женщин также меньшинство, а в возрастной группе 35−39 лет на 1000 мужчин уже 1027 женщин. С 65 лет и старше женщин вдвое больше: на 1000 мужчин 2040 женщин.