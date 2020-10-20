Российским работодателям рекомендовано тестировать на COVID 10% сотрудников еженедельно

Российским работодателям рекомендовано проводить обследование на коронавирус у 10% сотрудников, сообщает ТАСС .

«Для своевременного выявления заболевания работодателям рекомендуется проводить еженедельное обследование на коронавирус 10% работников. Работающим в офисе необходимо проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Важная мера профилактики — изоляция источника инфекции на 14 дней», — сказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиолог добавила: тем, у кого есть возможность работать удаленно, следует ею воспользоваться.

Сегодня основную часть заболевших составляют работающие в офисах. Далее вирус распространяется в семьях работников, поэтому соблюдение мер безопасности на рабочем месте является крайне важным, указала эксперт.

Замдиректора ЦНИИ напомнила, что до 1 ноября необходимо привиться от гриппа, так как грипп осложняет течение коронавирусной инфекции, пишет bfm.ru.

Из-за осеннего ухудшения погоды нужно быть особенно внимательным к здоровью, поскольку резкое похолодание снижает общую сопротивляемость организма, добавила эксперт.