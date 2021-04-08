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Здоровье

Российским регионам не хватает вакцин от коронавируса

Дальневосточные регионы недостаточно обеспечены вакциной от коронавируса, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%.

При этом наблюдается недостаток вакцины в ряде регионов, цитирует Трутнева РИА Новости. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, Приморском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Магаданской области.

На данный момент в Дальневосточном федеральном округе привито более 330 тысяч человек, пишет bfm.ru. Развернуто 518 пунктов вакцинации.

Вице-премьер назвал ситуацию с заболеваемостью «стабильной».

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