Российский академик допустил «военный» сценарий вакцинации от коронавируса

В России вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 могут провести по нескольким сценариям, в том числе и по «военному» пути, рассказал «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников.

На такое решение власти могут пойти при высокой смертности и поражаемости населения.

«В этом случае начнут прививать не все население, а часть „угрожающего“ контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — сказал ученый.

Такой сценарий не является традиционным, отметил академик, пишет znak.com. Но в этом случае вакцинацию могут начать проводить уже осенью или в преддверии зимы.

Вакцины

Традиционный путь заключается в выборе наиболее конкурентной вакцины из примерно сотни вариантов. После этого необходимо будет произвести 70 млн доз для выработки достаточного иммунитета у популяции. При таком сценарии сроки вакцинации будут сдвинуты на более поздний срок, сказал Колесников.

Первые препараты

Первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний — таков прогноз главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время больше 100 фармакологических компаний в мире занимаются разработкой вакцины.

Массовое производство

Массовое производство препаратов ожидается не раньше 2021 года.