Российский миллиардер сравнил пандемию коронавируса с войной

«По последствиям, которые человечество сегодня уже переживает, по экономическим последствиям это сопоставимо с войной в ее всех негативных проявлениях. Это никак не сопоставимо с тем кризисом экономическим 2008 года, — это значительно более глубокий, более драматичный, более страшный», — отметил Вексельберг.

Предприниматель отметил, что показатели заболеваемости от коронавируса в РФ приближаются к миллиону «плюс-минус 2%" и пока смертность от COVID в стране сопоставима с количеством жертв в автомобильных катастрофах и ниже, чем от раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет ura.ru.

«Опять же, это никак не принижает проблему, но все-таки нужно задать и переосмыслить, почему весь мир так среагировал на эту ситуацию», — считает миллиардер.