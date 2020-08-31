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Российский миллиардер сравнил пандемию коронавируса с войной

Пандемия коронавируса по своим последствиям для человечества намного страшнее экономического кризиса, заявил на форуме «Территория смыслов» российский миллиардер, председатель совета директоров ГК «Ренова», сопредседатель фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, сообщает radiosputnik.ria.ru.

Российский миллиардер Виктор Вексельберг.
Российский миллиардер Виктор Вексельберг.
kremlin.ru

«По последствиям, которые человечество сегодня уже переживает, по экономическим последствиям это сопоставимо с войной в ее всех негативных проявлениях. Это никак не сопоставимо с тем кризисом экономическим 2008 года, — это значительно более глубокий, более драматичный, более страшный», — отметил Вексельберг.

Предприниматель отметил, что показатели заболеваемости от коронавируса в РФ приближаются к миллиону «плюс-минус 2%" и пока смертность от COVID в стране сопоставима с количеством жертв в автомобильных катастрофах и ниже, чем от раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет ura.ru.

«Опять же, это никак не принижает проблему, но все-таки нужно задать и переосмыслить, почему весь мир так среагировал на эту ситуацию», — считает миллиардер.

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